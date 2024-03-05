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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В крупнейшем производителе азотных удобрений стран Балтии сменился гендиректор

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Литовскую Achema, крупнейшего производителя азотных удобрений в странах Балтии, возглавила Аудроне Куските, сообщила пресс-служба предприятия.

Она же продолжает возглавлять другое предприятие концерна Achemos grupe - Agrochema.

Куските в должности гендиректора Achema сменила Рамунаса Миляускаса. Агентству BNS в компании не уточнили причины смены руководителя.

Миляускас возглавлял компанию с ноября 2013 года, когда он сменил на должности гендиректора Achema Вальдемара Варейку, руководившего компанией в течение полутора лет (он также возглавлял Achemos grupe).

Achema Achemos grupe Аудроне Куските Литва
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