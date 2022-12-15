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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Brent подешевела до $82 за баррель

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть снова начали снижаться вслед за американскими фондовыми индексами на торгах в четверг.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:18 по московскому времени подешевели на $0,68 (0,82%) - до $82,02 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,76 (0,98%) - до $76,52 за баррель.

Главным негативным фактором для рисковых активов, включая акции и нефть, стало завершившееся накануне заседание Федеральной резервной системы.

Федрезерв ожидаемо поднял целевой диапазон процентной ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. При этом в заявлении американского ЦБ говорится, что он планирует и дальше повышать ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%.

В четверг примеру ФРС последовали Европейский центральный банк и Банк Англии, также увеличившие свои ключевые ставки на 50 б.п.

Инвесторы опасаются, что жесткая монетарная политика может вызвать экономический спад и, как следствие, снижение спроса на нефть.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает укрепляющийся доллар. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет в ходе торгов примерно на 0,5%,

Brent WTI США
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