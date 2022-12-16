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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Brent подешевела до $80,91 за баррель

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются на торгах в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии.

К 8:14 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,30 (0,37%), до $80,91 за баррель. В четверг Brent подешевела на $1,49 (1,8%), до $81,21 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,36 (0,47%), до $75,75 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,17 (1,5%), до $76,11 за баррель.

Однако в целом за неделю обе марки могут набрать в цене более чем 7%.

Поддержку рынку на этой неделе оказало то, что Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 год также был повышен на 100 тысяч б/с, до 1,7 млн б/с.

С другой стороны, давление на нефтяные котировки оказало ужесточение денежно-кредитной политики крупнейших мировых центробанков. В четверг решения о повышении ключевых ставок - на 50 базисных пунктов - приняли ЕЦБ и Банк Англии. Днем ранее Федеральная резервная система США также подняла ставки на 50 б.п., до 4,25-4,5% годовых.

Инвесторы обеспокоены, что жесткая монетарная политика может вызвать экономический спад и, как следствие, снижение спроса на нефть.

Brent WTI МЭА ФРС ЕЦБ Банк Англии
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