Фондовые рынки Европы упали на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы резко упали к закрытию торгов 15 декабря на фоне итогов заседаний крупнейших мировых центробанков.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 2,85% и составил 429,91 пункта. Индикатор упал до минимума более чем за месяц.

Германский фондовый индекс DAX потерял 3,28%, французский САС 40 - 3,1% и британский FTSE 100 - 0,9%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 опустились на 3,5% и 1,7%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2,5%, ставка по депозитам - до 2%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,75%. Регулятор пообещал продолжить повышать ставки на фоне высокой инфляции.

Кроме того, ЕЦБ повысил прогноз роста потребительских цен в 2022 году до 8,4%, в 2023 году - до 6,3%, в 2024 году - до 3,4%. В сентябре аналитики банка оценивали эти показатели на уровне 8,1%, 5,5% и 2,3% соответственно.

По новому прогнозу, ВВП еврозоны в 2022 году увеличится на 3,4% против ранее предполагавшихся 3,1%. Однако ожидания на предстоящий год ухудшены до 0,5% с 0,9%. В 2024 году ЕЦБ по-прежнему ждет роста ВВП еврозоны на 1,9%, в 2025 году прогнозируется рост на 1,8%.

Банк Англии по итогам декабрьского заседания повысил базовую процентную ставку до 3,5% с 3% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Ставка была поднята по итогам девятого заседания подряд и достигла максимального значения за 14 лет.

В заявлении Банка Англии говорится, что Великобритания на текущий момент находится в рецессии, однако состояние экономики немного лучше, чем ожидалось в ноябре. Регулятор прогнозирует, что ВВП Великобритании в четвертом квартале 2022 года, вероятно, снизится на 0,1% после падения на 0,5% в третьем квартале.

Федеральная резервная система США накануне повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что американский Центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень в 2%. В ноябре инфляция составила 7,1%.

ФРС не намерена приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверена в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл.

Рост потребительских цен во Франции, гармонизированных со стандартами Европейского союза, в ноябре стабилизировался на октябрьском уровне в 7,1% в годовом выражении, показали окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозами экспертов, опрошенных Bloomberg и Trading Economics.

Инфляция, рассчитанная по французским стандартам, в прошлом месяце также осталась на октябрьском уровне 6,2% в годовом выражении. Рост цен на продукты составил 12,1%, на энергоносители - 18,4%, на промышленные товары - 4,4%, на услуги - 3%.

Индекс делового доверия к экономике Франции в декабре не изменился по сравнению с ноябрем и составил 101 пункт, сообщило также Insee. Показатель оказался лучше среднего прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, в 100 пунктов.

Продажи автомобилей в Евросоюзе в ноябре увеличились на 16,3% относительно того же месяца 2021 года, до 829 527 машин, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

Подъем был отмечен по итогам четвертого месяца, до этого показатель снижался 13 месяцев подряд. Однако повышение было обеспечено в первую очередь низкой базой сравнения. Объемы продаж по-прежнему остаются гораздо ниже уровня допандемийного ноября 2019 года, когда они превышали 1 млн машин.

Котировки акций Volkswagen AG снизились на 2,2%, Renault S.A. - на 1,7%, Mercedes-Benz Group AG - на 3,8% и Stellantis NV - на 2,5%.

Акции шведской Hennes & Mauritz AB (H&M) упали на 6,85%, несмотря на то, что владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды в четвертом квартале 2022 финансового года увеличил выручку на 10%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

В лидеры падения среди компонентов индекса Stoxx 600 вышли бумаги Beijer Ref AB (-12%), продающей кондиционеры, польского разработчика видеоигр CD Projekt S.A. (-8,9%) и оператора платежной системы Adyen N.V.(-8,7%).