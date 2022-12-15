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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

ЕЦБ планирует повысить ставки выше ожидаемых рынком уровней

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Во многих секторах экономики еврозоны сохраняется ценовое давление, в частности, из-за последствий повышения цен на энергоносители, заявила на пресс-конференции президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и предупредила о дальнейшем повышении ставок ЕЦБ выше ожиданий рынка.

"Риск ускорения инфляции в еврозоне сохраняется, - сказала она. - В ближайшей перспективе мы можем ожидать более существенного, чем предполагалось, подъема розничных цен на энергоносители и продукты питания".

Снижение цен на энергоносители или уменьшение спроса в экономике приведут к ослаблению инфляционного давления в среднесрочной перспективе, отметила Лагард.

Европейскому ЦБ необходимо поднять ставки выше, чем прогнозируют рынки, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю, составляющему 2%, и стоит ожидать дальнейшего подъема ставок темпами по 50 б.п., заявила она.

По ее словам, изменение процентных ставок остается ключевым инструментом денежно-кредитной политики ЕЦБ, а "количественное ужесточение" станет дополнением к нему.

"Мы не меняем курс нашей политики, мы не колеблемся, мы демонстрируем нашу решимость и гибкость в нашем движении, и европейскому ЦБ необходимо сделать больше по сравнению с Федеральной резервной системой (ФРС) - заявила Лагард. - Нам предстоит долгая игра".

"В связи с этим мы говорим, что нам придется существенно повысить ставки, нам придется двигаться устойчивыми темпами, чтобы достичь уровня ставок, которые будут ограничивать экономическую активность в достаточной мере, чтобы вернуть нас к целевому уровню инфляции в 2%", - подчеркнула она.

ЕЦБ 15 декабря ожидаемо повысил ставки на 50 базисных пунктов: базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2,5%, ставка по депозитам – до 2%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,75%. В октябре и сентябре ставки были увеличены на 75 б.п.

Также ЕЦБ объявил о намерении приступить к нормализации баланса, увеличившегося почти до 5 трлн евро после многолетнего выкупа активов регулятором.

"С марта 2023 года и далее портфель облигаций, приобретенных ЕЦБ в рамках программы выкупа активов (Asset Purchase Programme (APP)), будет уменьшаться сдержанными и предсказуемыми темпами, поскольку Центробанк не будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций. Портфель активов будет сокращаться в среднем на 15 млрд евро в месяц до конца второго квартала 2023 года, после чего ЕЦБ определит дальнейшие темпы его уменьшения", - говорится в заявлении ЕЦБ, опубликованном по итогам заседания.

Курс евро растет на заявлениях Лагард. Пара евро/доллар по данным на 18:00 по Москве торгуется на уровне $1,0707 по сравнению с $1,0619 незадолго до заседания ЕЦБ.

ЕЦБ еврозона Кристин Лагард ФРС
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