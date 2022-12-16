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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Рынки акций АТР падают после повышения ставок мировыми центробанками

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в пятницу после повышения ставок мировыми центральными банками.

На этой неделе внимание инвесторов было привлечено к последним в 2022 году заседаниям центробанков мира, включая ФРС, ЕЦБ и Банк Англии.

В среду Федрезерв повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а в четверг вслед за ним европейский и британский регуляторы приняли решение поднять стоимость заимствования денежных средств аналогичным шагом. Все три ЦБ хоть и замедлили темпы ужесточения монетарной политики по сравнению с 75 б.п. на предыдущих заседаниях, но их руководители указали на возможное дальнейшее повышение ставок для борьбы с высокой инфляцией.

Кроме того, на этой неделе процентные ставки также были повышены в Гонконге, Норвегии и Швейцарии. Рынки опасаются, что рост ставок может затормозить экономический рост и привести к глобальной рецессии.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 по Москве опустился на 0,36%, гонконгский Hang Seng - на 0,04%.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителей полупроводниковых компонентов Techtronic Industries Co. Ltd. (-2,4%) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (-1,7%). Бумаги этих компаний дешевеют после появления новости, что власти США внесли 36 компаний, включая несколько производителей чипов и электронных схем, в черный список, ограничив их доступ к американским технологиям. Акции Cambricon Technologies Corp., вошедшей в этот список, в Шанхае теряют в цене 3%.

Значение японского Nikkei 225 к 8:27 по московскому времени уменьшилось на 1,9%.

В том числе снижается цена акций ритейлера одежды Fast Retailing Co. Ltd. (-4,5%), объявившего о сплите акций в расчете 3 к 1, производителей полупроводниковой продукции Tokyo Electron Ltd. (-4,4%) и Advantest Corp. (-3,6%) и производителя промышленного оборудования Hitachi Zosen Corp. (-3,5%).

Бумаги разработчика ПО Cybozu Inc. подскочили в цене на 15,9% после того, как компания улучшила прогноз на 2022 год.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:32 опустилось на 0,5%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Акции судостроительной Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. дешевеют на 0,8%. Южнокорейские СМИ сообщили, что крупнейший акционер компании - банк Korea Development Bank, близок к продаже контрольного пакета акций Daewoo Shipbuilding (49,3%) промышленному конгломерату Hanwha Group.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,8%.

Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP подешевели на 0,6%, нефтедобывающей Santos Ltd. - на 0,2%.

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