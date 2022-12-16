Bloomberg сообщил о скорой продаже башенного бизнеса VEON в Пакистане

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON может продать башенный актив в Пакистане консорциуму, состоящего из локального игрока TPL Properties и башенного оператора ОАЭ TASC Towers, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

О сделке может быть объявлено в ближайшие недели.

Консорциум может приобрести 10-12 тысяч башен VEON в Пакистане, весь бизнес оценивается в $600 млн.

В сентябре пакистанские СМИ сообщали, что местный TPL Properties объявил о стратегическом партнерстве с TASC, партнеры собирались участвовать в тендере на приобретение одного неназванного башенного бизнеса.

Это будет уже вторая сделка VEON по продаже башен.

В 2021 году холдинг продал российские башенные активы за $957 млн. Ранее сообщалось, что VEON намерен продать башенный бизнес в Бангладеш, Пакистане и на Украине до 2023 года.