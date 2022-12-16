Правительство РФ сохраняет прогноз снижения ВВП РФ в 2023 году на 0,8%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ пока сохраняет свой прогноз по снижению ВВП на 2023 год (на 0,8%) и видит возможности "вписаться в 1% спада", сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Я думаю, что вписаться в 1% спада (ВВП РФ в 2023 году - ИФ) мы пока видим такие возможности, мы из этого исходим. Прогноз не менялся. На следующий год прогноз остается пока тем же самым, который был", - прокомментировал он вопрос, сохраняет ли правительство свой прогноз по снижению экономики РФ в 2023 году на уровне 0,8% с учетом последних пакетов санкций, в том числе введением со стороны стран Запада потолка цен на российскую нефть.

"Сейчас по итогам года посмотрим, куда мы выйдем, какая структура ВВП и динамика. Пока мы видим, что очень хороший PMI (индекс деловой активности - ИФ) у нас (в ноябре - ИФ), вырос по сравнению с октябрьским провалом", - добавил первый вице-премьер.

Как сообщалось, индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2022 года составил 53,2 пункта, поднявшись с октябрьских 50,7 пункта, а индекс PMI сферы услуг России в ноябре 2022 года составил 48,3 пункта, поднявшись с октябрьского значения 43,7 пункта.

Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что в 2022 году спад ВВП РФ может оказаться ниже ранее сделанных правительством прогнозов и составить примерно 2,5%. "По итогам года (2022 - ИФ) прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%. Я недавно сказал - на 2,9% (снижение в 2022 году - это официальный прогноз правительства - ИФ), но последние прогнозы говорят о том, что будет поменьше - 2,5%", - сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В среду Росстат опубликовал первую оценку ВВП РФ в III квартале 2022 года, оценив снижение в 3,7% в годовом выражении после спада на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале. Таким образом, Росстат скорректировал свою предварительную оценку сокращения экономики в III квартале, сделанную в середине ноября и равнявшуюся 4%. Оценка Росстата за январь-сентябрь 2022 года также претерпела незначительное изменение - снижение на 1,6% к январю-сентябрю 2021 года (по предварительной оценке, снижение оценивалось в 1,7%).

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Прогнозы ЦБ по динамике экономики на 2022-2025 годы более консервативны: снижение на 3-3,5% в 2022 году, на 1-4% в 2023 году, рост на 1,5-2% в 2024-2025 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по снижению ВВП в 2022 году равняется 3,0%, в 2023 году ожидается снижение на 2,7%.