Минэкономразвития улучшило оценку снижения ВВП РФ за январь-октябрь до 1,9% с 2,1%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ за январь-октябрь 2022 года оценивается на уровне 1,9%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на заседании парламентского собрания России и Белоруссии.

"У нас оценка по итогам 10 месяцев – сокращение (ВВП - ИФ) на 1,9%", - сказал министр.

Министерство уточнило оценку динамики ВВП РФ за 10 месяцев – ранее оно оценивало спад за январь-октябрь на уровне 2,1%.

На прошлой неделе Росстат опубликовал первую оценку ВВП РФ в III квартале 2022 года, оценив снижение в 3,7% в годовом выражении после спада на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале. Таким образом, Росстат скорректировал свою предварительную оценку сокращения экономики в III квартале, сделанную в середине ноября и равнявшуюся 4,0%. Оценка Росстата за январь-сентябрь 2022 года также претерпела незначительное изменение – снижение на 1,6% к январю-сентябрю 2021 года (по предварительной оценке, снижение оценивалось в 1,7%).

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что в 2022 году спад ВВП РФ может оказаться ниже ранее сделанных правительством прогнозов и составить примерно 2,5%. "По итогам года (2022 - ИФ) прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%. Я недавно сказал – на 2,9% (снижение в 2022 году, это официальный прогноз правительства - ИФ), но последние прогнозы говорят о том, что будет поменьше – 2,5%", - сказал президент на прошлой неделе на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Прогнозы ЦБ (от октября) по динамике экономики на 2022-2025 года предполагают снижение на 3-3,5% в 2022 году, на 1-4% в 2023 году, рост на 1,5-2% в 2024-2025 годах. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что спад ВВП РФ в 2022 году может оказаться вблизи 3% и даже меньше 3% – в зависимости от динамики в ноябре и декабре.