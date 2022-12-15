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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

ЕС согласовал девятый пакет санкций против России
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз в четверг согласовал на уровне постпредов очередной, девятый по счету, пакет санкций в отношении России, сообщает председательство Чехии в Евросоюзе.

"Постпреды ЕС достигли принципиального согласия по пакету санкций против России в рамках продолжающейся поддержки ЕС Украины. Это третий пакет санкций против России, согласованный во время председательства Чехии в ЕС, он будет утвержден по письменной процедуре завтра", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере председательства.

По данным западных СМИ, новый пакет санкций затрагивает импорт беспилотников и деталей к ним, банковскую сферу, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России.

Ранее сообщалось, что среди стран-членов ЕС возникли разногласия по поводу пунктов нового пакета антироссийских санкций. В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан требовал исключить из предварительного санкционного списка трех физлиц.

По данным одного дипломата ЕС, Германия в свою очередь "пыталась договориться об исключениях из запрета на импорт российских удобрений ради защиты глобальной продовольственной безопасности". Он добавил, что несколько других государств ЕС также "добиваются исключений для отдельных стран из запрета на ведение бизнеса с российской горнодобывающей отраслью".

Также ранее в четверг председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) в четверг может принять решение по девятому пакету санкций в отношении России, хотя пока что у ряда стран остаются вопросы.

ЕС Россия
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