Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в РФ в IV квартале

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Оперативные индикаторы указывают на незначительный рост деловой активности в РФ в IV квартале, несмотря на сложные внешние условия, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Это в особенности касается проблем в логистике, сохраняющихся во многих отраслях. Вместе с тем оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в IV квартале", - отмечается в релизе.