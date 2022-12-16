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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в РФ в IV квартале

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Оперативные индикаторы указывают на незначительный рост деловой активности в РФ в IV квартале, несмотря на сложные внешние условия, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Это в особенности касается проблем в логистике, сохраняющихся во многих отраслях. Вместе с тем оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в IV квартале", - отмечается в релизе.

ЦБ РФ
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