Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Число зарегистрированных безработных в РФ за неделю сократилось до 554,5 тыс. человек

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков сообщил о сокращении за неделю до 554,5 тысяч количества безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости, и работников, находящихся в простое.

"В центрах занятости зарегистрировано 554,4 тысячи безработных граждан - за неделю показатель снизился на 4,3 тыс. человек. За прошедшую неделю также продолжили снижение все показатели неполной занятости. Численность работников в простое сократилась на 3 тысячи и составляет 68 тысяч человек, что пока ещё выше значений на начало марта", - сказал Котяков на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, которое провела в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. Слова министра привели в пресс-службе вице-премьера.

Неделю назад сообщалось о 562,5 тыс. зарегистрированных безработных.

Котяков добавил, что количество работающих неполное рабочее время за неделю сократилось более чем на 1,5 тысячи - до 74 тысяч человек, что ниже значения на 1 марта.

Он также сообщил, что в России продолжают действовать принятые ранее меры поддержки рынка труда - профессиональное обучение работников промышленных предприятий, организация общественных и временных работ, а также мероприятия по стимулированию работодателей к приёму на работу отдельных категорий граждан. Для получения необходимых профессиональных навыков соискатели могут воспользоваться возможностями федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", добавил Котяков.

Антон Котяков Минтруд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России ожидает спад ВВП в 2022 году вблизи 3%

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $405 млн для обмена евробондов-2031

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $405 млн для обмена евробондов-2031

Банк России в третий раз подряд воздержался от сигнала по ДКП

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });