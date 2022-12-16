Число зарегистрированных безработных в РФ за неделю сократилось до 554,5 тыс. человек

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков сообщил о сокращении за неделю до 554,5 тысяч количества безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости, и работников, находящихся в простое.

"В центрах занятости зарегистрировано 554,4 тысячи безработных граждан - за неделю показатель снизился на 4,3 тыс. человек. За прошедшую неделю также продолжили снижение все показатели неполной занятости. Численность работников в простое сократилась на 3 тысячи и составляет 68 тысяч человек, что пока ещё выше значений на начало марта", - сказал Котяков на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, которое провела в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. Слова министра привели в пресс-службе вице-премьера.

Неделю назад сообщалось о 562,5 тыс. зарегистрированных безработных.

Котяков добавил, что количество работающих неполное рабочее время за неделю сократилось более чем на 1,5 тысячи - до 74 тысяч человек, что ниже значения на 1 марта.

Он также сообщил, что в России продолжают действовать принятые ранее меры поддержки рынка труда - профессиональное обучение работников промышленных предприятий, организация общественных и временных работ, а также мероприятия по стимулированию работодателей к приёму на работу отдельных категорий граждан. Для получения необходимых профессиональных навыков соискатели могут воспользоваться возможностями федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", добавил Котяков.