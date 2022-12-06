Глава Минэкономразвития озабочен дефицитным рынком труда

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Экономика России адаптировалась к западным санкциям быстрее, чем ожидалось, снижение ВВП по итогам 2022 года составит 2,9%, что ниже изначальных прогнозов, но "очень волнует" ситуация на рынке труда, заявил телеканалу "Россия 24" после визита в Мьянму глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Нас очень сильно волнует, конечно, рынок труда, потому что по факту он дефицитный на сегодняшний момент, и это является ограничителем (для экономики - ИФ)", - сказал он, комментируя вопрос о стоящих проблемах перед экономикой.

"Экономка адаптируется (к санкциям - ИФ) и адаптируется быстрее, чем ожидалось, потому что бизнес делает свою работу, и даже те ограничения по платежным системам и так далее, как бы ни были чувствительными, бизнес, тем не менее, находит возможности и адаптируется в своей деловой практике. Здесь ничего такого сверхъестественного мы не ждем, чтобы коллеги не приняли (влияние новых санкции со стороны Запада - ИФ)", - прокомментировал министр вопрос о влиянии западных санкций на экономику.

"Все процессы запущены, все решения выработаны, все заложено в бюджет, который в настоящий момент принят. Мы, конечно, все анализируем и за всем смотрим, но по большому счету сейчас фокус во внимании, мне кажется, у всего правительства не на ожидании - кто там что еще примет, а на реализации решений тех задач, которые уже выработаны, обсуждены и получили поддержку у президента, забюджетированы, и сейчас надо все это делать", - заявил Решетников.

Он при этом подтвердил прогноз о снижении российского ВВП в 2022 году на 2,9%. "Но вопрос даже не в перебирании этих цифр, надо проактивно двигаться, надо реализовывать те задачи, которые обсудили у президента по инвестиционной политике", - почеркнул министр.

При этом он отметил, что помимо рынка труда, "нас беспокоит тема импорта продукции", в первую очередь промежуточный импорт, который влияет на производство в стране.

"Поэтому нам нужно как можно быстрее решать все эти вопросы, связанные там с Дальним Востоком - заторами на погранпереходах, вопросы расширения транспортных коридоров и так далее. Конечно, внешнеэкономическая деятельность здесь тоже один из приоритетов именно с точки зрения переориентации нашего экспорта и поиска новых путей для импорта", - сказал он.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в октябре 2022 года остался на уровне 3,9%, который был зафиксирован в сентябре после того, как в августе показатель достиг исторического минимума в 3,8% (за период наблюдений с 1991 года). Ранее безработица на уровне 3,9% наблюдалась с мая по июль, до этого в апреле она составляла 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.