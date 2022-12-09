Число зарегистрированных безработных в РФ с начала марта сократилось на 124 тыс.

За этот период в 66 регионах РФ уровень безработицы снизился, в 14 регионах - вырос

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Численность зарегистрированных безработных в России с начала марта сократилась на 124 тыс. человек, также снижается число работников, находящихся в простое или работающих неполный день, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"С начала марта этого года численность зарегистрированных безработных снизилась на 124 тыс. человек - в центрах занятости зарегистрировано 558,8 тыс. безработных граждан. Продолжает снижаться количество граждан в режиме неполного рабочего дня или недели, а также в простое", - сказала Голикова, ее слова привели в аппарате вице-премьера.

Неделю назад сообщалось о 562,5 тыс. зарегистрированных безработных.

В свою очередь глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что за прошедшую неделю все показатели неполной занятости продолжили снижение. Так, численность работников в простое сократилась на 1,5 тысячи и составляет 71 тысячу человек, что пока еще выше значений на начало марта. Количество работающих неполное рабочее время за неделю сократилось более чем на 2,5 тысячи, до 76 тысяч человек, что ниже значения 1 марта.

"В целом, по сравнению с началом марта в 66 регионах страны уровень безработицы, рассчитываемой по методологии Международной организации труда, снизился, в 14 регионах - возрос. Таким регионам уделяется особое внимание в части реализации мер по поддержке рынка труда", - сообщили в аппарате вице-премьера.