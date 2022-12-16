Большинство банков РФ уже вышли на положительный финансовый результат

ЦБ ждет прибыли от сектора в 2023 году

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Большинство российских банков уже вышли на положительный финансовый результат, ЦБ ждет прибыли сектора в 2023 году, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Сейчас конкретные оценки (финансового результата на 2022 год - ИФ) давать не буду, преждевременно, но могу сказать, что банковский сектор сократил убытки по сравнению с тем, что было на середину лета. И многие банки вышли на прибыльность, большинство банков вышли на прибыльность. Поэтому мы ожидаем, что в 2023 году банковский сектор будет прибыльный", - заявила она.