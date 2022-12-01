Банки РФ в июле-октябре получили прибыль порядка 1,1 трлн руб.

Убыток сектора на 1 ноября сократился до 0,4 трлн руб.

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ раскрыл финансовый результат банковского сектора за третий квартал и октябрь: как показывает статистика регулятора, за этот период банки смогли заработать порядка 1,1 трлн рублей, сократив совокупный убыток на 1 ноября до 0,4 трлн рублей.

Убыток банковского сектора на 1 ноября сократился втрое - до 0,4 трлн рублей с 1,5 трлн рублей на 1 июля, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ. Улучшить финансовый результат сектора позволили возросшие чистые процентные доходы и сокращение темпов досоздания резервов.

Как следует из графика ЦБ, представленного в обзоре, в третьем квартале чистые процентные доходы банков превысили 1 трлн рублей, при этом в отличие от второго квартала в апреле-июне им удалось заработать на торговых операциях.

В целом по итогам 9 месяцев основными факторами формирования убытка выступают резервы по кредитному портфелю (1,7 трлн рублей) и расходы от валютной переоценки на фоне длинной открытой валютной позиции в период укрепления рубля (чистый убыток от операций с иностранной валютой, драгоценными металлами и ПФИ составил 1,1 трлн рублей), указал ЦБ. Благодаря послаблениям влияние всплеска волатильности на финансовом рынке на основные нормативы кредитных организаций было ограниченным.

ЦБ с февраля перестал публиковать финансовый результат банковского сектора. Единственная цифра, которую озвучивал регулятор, это оценка убытков сектора за первое полугодие (1,5 трлн рублей).

Представители ЦБ отмечали, что банкам вряд ли удастся показать положительный финансовый результат по итогам 2022 года. "Я думаю, что на прибыль мы вряд ли выйдем", - говорил в ноябре директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.