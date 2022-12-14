В Сбербанке заявили о выходе на стабильную траекторию прибыльности

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк вышел на стабильную траекторию прибыльности и рассчитывает и дальше ее придерживаться, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"Для нас это был шок, когда попадаешь под все возможные ограничения. Этот шок мы пережили, справились", - заявил он на конференции "Финтех", организованной газетой "Ведомости".

"Сбер вышел на стабильную прибыльность. Если последить за результатами, вы видите, что мы на такой стабильной траектории. Я уверен, дай Бог, чтобы ничего не произошло в следующем году, мы будем, должны, и дальше поддерживать стабильную траекторию прибыльности. Так, по крайней мере, мы видим наше будущее", - отметил Ведяхин.

Сбербанк по итогам октября возобновил публикацию некоторых финансовых показателей. Чистая прибыль банка в октябре 2022 года по РСБУ составила 122,8 млрд рублей. Это позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев текущего года - свыше 50 млрд рублей. В ноябре банк получил 101,6 млрд рублей чистой прибыли, за 11 месяцев - 174,8 млрд рублей.

Ведяхин отметил, что Сбербанку в текущей ситуации пришлось значительно перестроить бизнес.

"Конечно, произошли существенные изменения в нашем бизнесе. У нас теперь нет того, что мы называли раньше глобальными рынками, теперь это локальный рынок, российский, и, соответственно, мы стараемся сейчас работать на зарубежных рынках там, где это возможно, то, что называется дружественные страны и так далее, - сказал он. - Что касается технологических изменений, то ряд проектов нам пришлось поставить на паузу, потому что смысла в них в текущей ситуации было немного, но другие проекты у нас активно развиваются".

Он считает, что у России есть все возможности, чтобы в технологическом плане не отставать от мировых лидеров. "Я думаю, что у нас есть возможность не только бежать быстро, чтобы оставаться на месте, но и чтобы двигаться в темпе с мировыми лидерами, потому что большая часть современных финансовых технологий - это системы с открытым кодом, это по-прежнему можно получать в России, адаптировать и двигаться вперед. У нас настрой очень продуктивный, весьма позитивный в этом плане. И я надеюсь, что дальше мы будем двигаться хорошо вперед. И мы, и весь финансовый сектор", - добавил Ведяхин.