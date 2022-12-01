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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:20

В ЦБ считают, что вероятность выхода банков РФ на нулевой финрезультат в 2022 г. выросла

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Вероятность выхода банковского сектора РФ на нулевой финансовый результат в 2022 году увеличилась, заявил на пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Убыток банковского сектора на 1 ноября сократился втрое - до 0,4 трлн рублей с 1,5 трлн рублей на 1 июля, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ. Улучшить финансовый результат сектора позволили возросшие чистые процентные доходы и сокращение темпов досоздания резервов.

Как следует из графика ЦБ, представленного в обзоре, в третьем квартале чистые процентные доходы банков превысили 1 трлн рублей, при этом в отличие от второго квартала в апреле-июне им удалось заработать на торговых операциях.

"Октябрь был достаточно успешный в каком-то смысле, но там есть разовые вещи, он такой был немножко аномальный в этом смысле. Сейчас, наверное, вероятность того, что мы выйдем в ноль, увеличилась", - сказал Данилов.

В ноябре он был менее оптимистичен в прогнозах финансового результата банков, указывая, что банкам вряд ли удастся показать прибыль по итогам года.

ЦБ РФ
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