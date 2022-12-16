ЦБ допускает совершение сделок с криптовалютой в РФ, но в рамках спецрежима и для экспортеров

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Центральный банк допускает возможность использования криптовалют для расчетов внутри РФ, но только в рамках разрабатываемого экспериментального правового режима (ЭПР) в качестве поддержки экспортеров.

"Мы считаем, что в рамках экспериментального правового режима и через уполномоченную организацию возможно рассматривать сделки внутри страны, но для этого должен быть принят соответствующий закон", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

Она напомнила, что возражения регулятора всегда сводились к тому, что криптовалюта не может использоваться как средство расчета и не может быть средством вложения в финансовые активы для массового инвестора.

"Единственное для чего ЭПР, в случае советующего закона, будет доступен - это для того, чтобы использовать криптоактивы для поддержки внешнеэкономической деятельности", - отметил зампред Алексей Заботкин.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также подтвердил "Интерфаксу", что в рамках создаваемого ЭПР можно будет продавать валюту экспортерам, но не всем, а тем, которые будут соответствовать определенным критериям. "Скорее всего, мы пойдем по пути выработки каких-то критериев к компаниям, которые будут работать в этом режиме ЭПР", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам и ЦБ до 19 декабря согласовать позицию по использованию цифровых валют в международных расчетах.

Позже Аксаков заявил, что поправки в закон об экспериментальных правовых режимах, которые позволят российским компаниям рассчитываться за экспортные поставки в криптовалюте, могут быть приняты до конца января, в этом же законе может быть прописана процедура налогообложения при оплате за экспорт в цифровых валютах. Как ранее заявлял Аксаков, легализация расчетов за экспортные поставки в криптовалюте вынуждает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс для того, чтобы компании в своих налоговых декларациях легально могли отображать расчеты в цифровых валютах. При этом, по его словам, компании уже проводят эти расчеты, но сталкиваются с невозможностью легализовать их в правовом поле.

Тема расчета в криптовалюте в рамках ЭПР поднималась ЦБ также в контексте продажи майнерами, работающими в России, своей выручки, которую они получают в криптовалюте. ЦБ сообщал, что в данном случае полученная в результате майнинга цифровая валюта должна продаваться только на иностранных биржах и только нерезидентам, в случае ее продажи внутри страны необходимо проводить обмен также через уполномоченную организацию, в рамках ЭПР.