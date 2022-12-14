В Думе предложили ввести ответственность за отказ экспортера легализовать крипторасчеты

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Разрабатываемый с участием депутатов законопроект о легализации для экспортеров расчетов в криптовалюте должен содержать уголовную и административную ответственность за отказ легализовать и учитывать свои криптовалютные операции, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"У нас на подходе законопроект об экспериментальных правовых режимах (ЭПР), который будет определять использование криптовалют в том числе при трансграничных операциях российских организаций. С моей точки зрения, надо быстрее принимать, чтобы в правовом пространстве все работали. При этом важно, чтобы этот закон создал правовые условия цивилизованные. Он должен прямо заявлять: ребята, кто хочет честно работать, то давайте в рамках этого закона учитывайте свои криптовалютные операции, отчитывайтесь об операциях. Тот, кто не будет этого делать, - извините, будете отвечать. Соответственно, нам еще следует в кратчайшие сроки изменить уголовное и административное законодательство с тем, чтобы ввести жесткую ответственность для тех, кто не будет легально работать на этом рынке", - сказал Аксаков на онлайн-марафоне "Finversia 2022".

По словам депутата, пока трудно выявить тех, кто проводить экспортные операции в криптовалюте, но силовики тоже осваивают новые технологии. При этом Аксаков подчеркнул, что до введения какой-либо ответственности сначала необходимо создать правовые условия для нормальной, легальной работы.

"Сколько веревочке не виться, конец будет. Те, кто будет проводить недобросовестные операции, используя современные технологии, обходить законодательство, должны понимать, что рано или поздно могут быть привлечены к ответственности. Но мы должны для них создать правовые условия для нормальной, легальной работы, чтобы они честно функционировали, зарабатывали, платили налоги", - сказал он.

Ранее сообщалось, что поправки в закон об экспериментальных правовых режимах, которые позволят российским компаниям рассчитываться за экспортные поставки в криптовалюте, могут быть приняты до конца января, в этом же законе может быть прописана процедура налогообложения при оплате за экспорт в цифровых валютах.

Как говорил Аксаков, легализация расчетов за экспортные поставки в криптовалюте вынуждает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс для того, чтобы компании в своих налоговых декларациях легально могли отображать расчёты в цифровых валютах. При этом, по его словам, компании уже проводят эти расчеты, но сталкиваются с невозможностью легализовать их в правовом поле.

В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам и Банку России до 19 декабря согласовать позицию по законодательному регулированию майнинга криптовалют, а также согласовать позиции по использованию цифровых валют в международных расчетах.

Законопроект о майнинге криптовалют внесли в Думу в конце ноября, этот документ, помимо определений майнинга, прописывает возможность продажи майнерами криптовалюты в России в рамках специального правового режима, при этом поправки в закон о специальных правовых режимах внесены в Госдуму не были. В итоге конструкция готовящегося к внесению в парламент законопроекта должна будет содержать новеллу о возможности продажи криптовалюты в стране в рамках ЭПР как для майнеров, так и для экспортеров.