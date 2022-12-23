Принятие законопроекта о майнинге затормозил один участник обсуждения

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о легализации майнинга в России не был принят в 2022 году, так как у одного из участников обсуждения возникли подозрения, что каналы продажи майнерами криптовалюты могут использоваться для незаконного вывода средств за рубеж, прежде всего иностранными компаниями.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я не буду называть организации, которые притормозили движение законопроекта. При этом, по мысли критиков законопроекта, он мог создать каналы вывода средств из нашей страны, якобы это будет делаться для покупки криптовалюты, а на самом деле главная задача будет вывод капитала из нашей страны и этот риск возможно существует", - сказал он.

Аксаков встречается с критиками законопроекта, предлагает модифицировать документ ко второму чтению, с тем, чтобы избежать использования каналов приобретения криптовалюты как каналов вывода капитала. Депутат отметил, что прежде всего это касается иностранных компаний, для которых созданы определенные преграды по выводу средств за границу.

Он добавил, что если не удастся договориться, то возможно документ будет внесен в новой редакции.

Внесенный в ноябре в Госдуму законопроект о легализации майнинга предполагает два способа, по которым майнеры криптовалют могут обменять намайненные цифровые валюты на фиат. Первый способ - на зарубежных криптобиржах, второй - на российской площадке, созданной в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). При этом законопроект, модифицирующий ЭПР и позволяющий вести обмен криптовалюты внутри России, внесен в Госдуму не был.