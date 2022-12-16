Эффекты введения price cap на нефть Банк России учтет в февральском прогнозе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в февральском прогнозе учтет эффект от введения потолка цен на российскую нефть, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Внешнеторговые ограничения продолжают создавать вызовы для компаний, в этом месяцы к ним добавились вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале", - сказала она.

По ее словам, оценить влияние эмбарго и все его эффекты сейчас достаточно сложно. "Мы постараемся это сделать на февральском опорном заседании, когда мы будем обновлять прогноз. Будет больше информации о действиях российской стороны, учтем это в феврале", - сказала Набиуллина.

ЦБ 8 декабря выпустил обзор, в котором отметил, что price cap начал влиять на каналы сбыта нефти еще до официального введения этого механизма, поскольку участники рынка начали ориентироваться на ожидания последствий введения потолка цен. В частности, по данным ЦБ , некоторые азиатские НПЗ стали приостанавливать закупки нефти марки ESPO (поставляемой через систему нефтепроводов "Восточная Сибирь - Тихий океан"), ожидая возможного снижения цен на сырье из России из-за введения потолка цен.

С 5 декабря страны ЕС, США и Великобритания запрещают своим компаниям оказывать услуги по транспортировке, а также страхованию и финансовые услуги в случае, если цена продаваемой российской нефти будет выше определенного потолка, который сейчас установлен на уровне $60 за баррель, будет пересматриваться.