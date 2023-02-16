Shell спрогнозировала, что Европа отдаст Китаю роль балансирующего покупателя СПГ

К 2030 году Европе понадобится 140 млн т СПГ, считают в компании

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Снижение Европой импорта трубопроводного российского газа внесло структурные изменения в местный энергетический рынок, сжиженный природный газ становится ключевым источником энергии для региона, считают в англо-голландской Shell.

Как говорится в ежегодном обзоре компании по рынку СПГ, Китай переходит из категории "быстрорастущего рынка" к более гибкой роли "балансирующего покупателя", в то время как ранее эта роль предназначалась Европе, которая теперь становится "премиальным покупателем". В предыдущей модели Shell роль "премиального покупателя" предназначалась только рынку Северной Азии, теперь же она будет делить этот пьедестал с Европой.

Так, уже в 2022 году Европа, включая Великобританию и Турцию, увеличила импорт СПГ на 60% (на 45 млн т) - до 121 млн тонн. При этом Китай, который в 2021 году стал крупнейшим импортером СПГ, в прошлом году довольно долго находился на карантине и снизил импорт на 15 млн т - до 63 млн т СПГ. Япония импортировала около 72 млн т (примерно на 2 млн т меньше, чем в 2021 году), Южная Корея - около 45 млн т, что чуть выше уровня 2021 года.

Согласно слайдам Shell, из европейских стран больше всех увеличили импорт СПГ Франция - почти на 12 млн т, Великобритания - на 7,5 млн т, Нидерланды, Испания и Бельгия - примерно на 6 млн т каждая, Италия - около 3 млн т.

"Возросшие потребности Европы в СПГ, похоже, усилят её конкуренцию с Азией за ограниченное предложение в течение следующих двух лет, этот тренд может доминировать в СПГ-торговле и в долгосрочной перспективе. Снижение импорта Китаем на 15 млн т в сочетании с сокращением импорта покупателями из Южной Азии помогло европейским странам обеспечить достаточный объём газа и избежать дефицита. Стремительно растущий аппетит Европы к СПГ подтолкнул цены к рекордно высокому уровню и привёл к волатильности на энергетических рынках по всему миру", - пишет Shell.

Согласно слайдам, в 2022 году использование СПГ-терминалов в Европе выросло с 48% до 80% на Северо-западе и с 52% до 65% в Средиземноморском регионе. По данным GIE, регазификационные мощности Европы в 2022 году составляли 145 млн т/г.

В 2022 году в регионе были запущены новые мощности по приему СПГ примерно на 5 млн т в год, в 2023 году начнут строиться новые приемные терминалы, которые увеличат СПГ-мощности примерно на 40 млн т, следует из презентации. Сроки окончания строительства в документе не указаны, но в перспективе до 2025 года новые мощности остаются неизменными (+5 млн т к 2021 году). В целом же, до 2025 года обсуждается возможность построить СПГ-терминалы общей приемной мощностью на 75 млн т.

По оценке Shell, потребление газа в Европе к 2030 году снизится с 480 млрд куб. м в 2022 году (535 млрд куб. м в 2021 году) до примерно 400 млрд куб. м. При этом доля внутреннего производства сохранится примерно на уровне 80 млрд куб. м газа в год, доля российского газа будет падать примерно с 40 млрд куб. м газа в 2023 году до 20 млрд куб. м в 2030 году, поставки трубопроводного газа из других стран снизятся примерно со 180 до 120 млрд куб. м. Остальное должно прийти в регион за счет СПГ. Так, в 2022 году Европа потребила 121 млн т СПГ, а к 2030 году ее потребности составят 140 млн т СПГ в год, полагает Shell.

Роль основного поставщика СПГ в Европу будет у США.

Согласно подсчетам, в 2022 году производство СПГ в мире увеличилось на 16 млн т - до 397 млн т, в 2023 году ожидается почти такой же прирост, в 2024 году - около 8 млн т, а в 2025 - примерно 23 млн т в год.

К 2030 году порядка 80% роста производства СПГ придется на США и Катар. Ожидается, что США к 2028 году нарастят экспорт СПГ с нынешних около 80 млн т в год до порядка 160 млн т, что составит около 22% от уровня их добычи.

Shell подчеркивает важность более взвешенного подхода – заключения долгосрочных контрактов для обеспечения надежных поставок во избежание ценовых всплесков.

Согласно слайдам, в 2022 году импорт СПГ в Китай и Японию на 100% был обеспечен долгосрочными контрактами, в то время как в Европе эта доля составила только 30%. На 2025 год две азиатские страны обеспечили порядка 90% своих потребностей долгосрочными контрактами, Европа - лишь 20%, к 2030 году - 80% и 18% соответственно.

Shell отмечает, что портфельные игроки пытаются гарантировать поставки: если в 2021 году они заключили долгосрочные контракты примерно на 23 млн т СПГ, то в 2022 году - уже на 33 млн т СПГ в год. Европа в 2021 году подписала долгосрочные соглашения примерно на 2 млн т СПГ, в 2022 году - на 13 млн т, Китай - на 27 млн т и 17 млн т соответственно.

Shell приводит оценки, что рынок СПГ к 2040 году должен увеличиться с нынешних почти 400 млн т в год до 700 млн т/г, но для этого потребуется инвестировать в отрасль. Однако конфликтующие сценарии по энергопереходу могут сдерживать инвесторов и участников рынка.

Так, согласно слайдам, ожидается, что производство СПГ на уже действующих заводах снизится с 400 млн до почти 300 млн т/г к 2040 году. Благодаря уже строящимся мощностям к 2028 году производство СПГ слегка превысит 500 млн т/г. Впрочем, с учетом сокращения производства на действующих объектах, текущий тренд показывает, что производство СПГ к 2040 году составит порядка 480 млн т/г, при прогнозах роста спроса до 650-700 млн т/г.

Shell отмечает, что в 2022 году аппетит Европы к СПГ повлиял и на другие рынки, в частности в Азии. В то же время в Германии увеличивается использование угля. Так, в 2022 году выбросы СО2 от электростанций в ФРГ выросли с 410 до 425 СО2-эквивалента на кВт.ч.

В целом выбросы парниковых газов в 2022 году увеличились в Индии на 5,5%, в Китае - на 1,9%, в остальном мире - на 2,2%.