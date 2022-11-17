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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Китай отмечает рост поставок энергоресурсов из РФ

Китай отмечает рост поставок энергоресурсов из РФ
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Поставки газа, нефти, угля и древесины с Дальнего Востока в Китай растут, сообщил заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа в ходе заседания российско-китайской межправительственной комиссии в четверг в Москве.

"В этом году в двусторонней торговле сохраняется положительная динамика. Резко увеличиваются из Дальнего Востока в Китай поставки таких ресурсов, как нефть, уголь, газ, древесина и так далее. Объем поставки природного газа по восточному маршруту увеличился на 57%", - сказал он, не уточнив период, за который произошел рост поставок.

Заместитель премьера отметил, что Китай в свою очередь поставляет оборудование и другие товары, востребованные на дальневосточном рынке.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания за 8 месяцев 2022 года увеличила экспорт газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай на 60%.

В 2021 году по этому маршруту было поставлено 10,39 млрд куб. м газа.

"Газпром" сообщал также, что поставки регулярно идут сверх суточного контрактного количества.

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