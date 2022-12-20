Highland Gold получила на Дарасунском руднике первое золото с карьера Талатуй

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Дарасунский рудник, входящий в группу Highland Gold, получил первое золото в рамках проекта по развитию Талатуйского месторождения, сообщила пресс-службы группы. С начала активной разработки карьера в августе 2022 года отлито около 60 кг драгметалла.

На данный момент в горных работах на Талатуе задействованы дробильная установка, а также 35 единиц техники. Второй рудный комплекс - еще порядка 10 единиц техники - планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2023 года.

"Отработка Талатуйского карьера - новый этап в развитии предприятия. Мы планируем увеличивать производительность, специально под эти цели провели масштабную реконструкцию фабрики", - сказал через пресс-службу управляющий директор Дарасунского рудника Евгений Боровиков.

Талатуйское месторождение расположено в Тунгокоченском муниципальном округе Забайкальского края, в 12 км от поселка Вершино-Дарасунский. Летом Дарасунский рудник заявил о переориентации производства с подземных горных работ на карьер Талатуй в связи с нерентабельностью промышленной отработки Дарасунского месторождения.

Группа Highland Gold Владислава Свиблова добывает драгоценные и цветные металлы на Дальнем Востоке России. Деятельность компании сосредоточена вокруг четырех основных производственных центров в Хабаровском, Забайкальском и Камчатском краях, а также на Чукотке.