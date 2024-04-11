Highland Gold Свиблова увеличит мощности Дарасунской фабрики до 400 тыс. т руды в год

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Группа Highland Gold (HGM) Владислава Свиблова увеличила производительность золотоизвлекательной фабрики Дарасунского рудника до 300 тысяч тонн руды в год, а в ближайших планах - рост еще на треть, до 400 тысяч тонн, сообщила компания.

В рамках проекта технического перевооружения на фабрике установят дополнительное оборудование: флотационное, конвейерное, гравитационное, измельчительное, а также сгустители и узлы десорбции. Благодаря изменению технологических схем коэффициент извлечения увеличился до 84%.

Основной источник руды для фабрики Дарасунского рудника с момента консервации подземных выработок - карьер Талатуй. В отчетности предприятия говорится, что за 2023 год на Талатуйском месторождении добыто 104 тысячи тонн руды, переработка на Дарасунской фабрике достигла 256 тысяч тонн, произведено почти 0,5 тонны золота.

"Таких высоких производственных результатов Дарасунский рудник не показывал с 2009 года, ключевую роль в этом сыграла активная разработка карьера Талатуй. Благодаря развитию открытых горных работ и техническим улучшениям фабрика с прошлого года дает ежемесячный прирост по производству золота - мы уже приближаемся к показателю в 100 кг в месяц, - отметил управляющий директор рудника Евгений Боровиков (его слова приводятся в сообщении). - Более того, лицензия на отработку Талатуйского месторождения продлена до 2032 года, и мы видим потенциал по увеличению его ресурсной базы".

Highland Gold - один из крупнейших российских золотодобытчиков c предприятиями в Хабаровском крае, в Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке.