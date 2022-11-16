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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:28

Маск предложил сотрудникам Twitter либо интенсивно работать, либо увольняться

Маск предложил сотрудникам Twitter либо интенсивно работать, либо увольняться
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что сотрудники компании должны будут или привыкнуть к "хардкорному" режиму работы или уволиться, сообщает The Washington Post со ссылкой на письмо, направленное работникам платформы.

В электронном письме, доступ к которому получило издание, Маск говорит сотрудникам, что новый Twitter "должен быть крайне хардкорным", что означает "работу на протяжении многих часов с высокой интенсивностью". По словам предпринимателя, "только исключительная производительность будет составлять проходной балл" (для продолжения работы в компании - ИФ)".

Сотрудникам предлагается подписать онлайн-обязательство, чтобы остаться в компании и работать на новых условиях. Этот документ доступен по ссылке в письме до 17:00 четверга. Тем, кто его не подпишет в срок Маск пообещал выплатить выходное пособие за три месяца.

Маск уже серьезно сократил штат компании, и данная мера может привести к еще большему оттоку персонала, отмечает газета.

Ранее новый владелец Twitter отменил удаленную работу для всех сотрудников компании, а также ввел платную верификацию для всех пользователей. За $8 в месяц любой аккаунт в сети мог приобрести "голубую галочку", подтверждающую его подлинность. Тем не менее, реализацию этого проекта пришлось приостановить в связи с распространением "фейковых" аккаунтов знаменитостей и политиков, в частности, несколько пользователей начали подражать самому Маску, и их аккаунты были заблокированы.

Twitter США Илон Маск
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