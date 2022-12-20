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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Законопроект о запрете "удаленки" внесут в правительство через несколько дней

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Работа над законопроектом о запрете удаленной работы для налоговых нерезидентов России по ряду специальностей завершится в ближайшие дни, после этого его внесут в правительство, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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"Мы этот законопроект, я думаю, буквально завтра-послезавтра кое-какие технические вещи доделаем и отправим на отзыв в правительство", - сказал он на пресс-конференции.

Также, по его словам, законопроект будет представлен фракции "Единая Россия".

Затем его внесут в Госдуму.

"Почему мы должны равнодушно относиться к тем дополнительным рискам, которые могут возникнуть в связи с тем, что есть люди, которые дистанционно, из-за рубежа работают по ряду специальностей? Притом что у нас нет с вами возможности проконтролировать, кто находится за этим компьютером. А фактически против нашей страны многие государства, в том числе страны НАТО, ведут войну", - объяснил сенатор необходимость такого закона.

Клишас в начале декабря анонсировал подготовку законопроекта о запрете дистанционно работать россиянам, которые уехали из страны. Он высказал мнение, что новые правила должны сделать пребывание таких сограждан за рубежом менее комфортным.

19 декабря замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев объяснил, что инициатива готовится не с целью кого-либо наказать, а ради обеспечения безопасности других граждан, чтобы не допустить утечки российских баз в недружественные страны. По его словам, запрет может коснуться банковской и транспортной сфер, их список определит правительство.

"Выглядит этот законопроект на сегодняшний день с учетом моих предложений следующим образом: не допускается заключение трудового договора об удаленной работе или дополнительного соглашения к основному договору об удаленной работе для нерезидентов РФ по списку, определенному правительством", - сказал Исаев.

Андрей Клишас Совет Федерации Госдума Андрей Исаев Единая Россия Правительство НАТО
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