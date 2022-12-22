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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Народный банк Китая влил ликвидность в финансовую систему четвертый день подряд

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (ЦБ страны) в четверг предоставил банкам 157 млрд юаней ($22,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.

В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 4 млрд юаней по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 153 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, сообщил регулятор.

Действия НБК направлены на поддержание достаточного уровня ликвидности банковской системы к концу года, отмечается в сообщении.

Таким образом, регулятор вливает ликвидность в финансовую систему четвертый день подряд.

В понедельник НБК влил 85 млрд юаней в финсистему страны через обратное РЕПО, во вторник - 146 млрд юаней, в среду - 160 млрд юаней.

Китай НБК
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