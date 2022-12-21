Народный банк Китая за день предоставил банкам 160 млрд юаней через обратное РЕПО

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (ЦБ страны) 21 декабря предоставил банкам 160 млрд юаней ($23 млрд) в рамках операций обратного РЕПО, сообщает "Синьхуа".

В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 19 млрд юаней по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 141 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, сообщил регулятор. Цель операций - обеспечение достаточной ликвидности в банковской системе в конце года.

19 декабря НБК влил 85 млрд юаней ($12,2 млрд) в финсистему страны через обратное РЕПО, 20 декабря - еще 146 млрд юаней.