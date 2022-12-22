Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января

На должность CEO придет экс-глава Юникредит банка Михаил Алексеев

Михаил Задорнов Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января 2023 года, заявили в пресс-службе ВТБ.

"Мы благодарны ему за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев (экс-глава Юникредит банка и бывший зампред ЦБ). Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения", - говорится в комментарии.

Ранее в четверг стало известно, что Банк России и ВТБ заключили договор о продаже 100% акций ПАО "ФК Открытие" с ценой сделки 340 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ВТБ заплатит за акции "Открытия" денежными средствами в размере 233 126 864 828 рублей 15 копеек, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106 873 135 171 рубль 85 копеек.

Сделка должна быть закрыта не позднее 31 декабря 2022 года при условии оплаты акций в полном объеме.

План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки, сообщили в пресс-службе ВТБ. Там указали, что для клиентов "Открытия" в ближайшее время ничего не изменится, банк намерен сохранить ключевые продукты и сервисы. Развитие продуктового ряда будет продолжено с опорой на технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ.