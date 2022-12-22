Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января

На должность CEO придет экс-глава Юникредит банка Михаил Алексеев

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января
Михаил Задорнов
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января 2023 года, заявили в пресс-службе ВТБ.

"Мы благодарны ему за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев (экс-глава Юникредит банка и бывший зампред ЦБ). Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения", - говорится в комментарии.

Ранее в четверг стало известно, что Банк России и ВТБ заключили договор о продаже 100% акций ПАО "ФК Открытие" с ценой сделки 340 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ВТБ заплатит за акции "Открытия" денежными средствами в размере 233 126 864 828 рублей 15 копеек, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106 873 135 171 рубль 85 копеек.

Сделка должна быть закрыта не позднее 31 декабря 2022 года при условии оплаты акций в полном объеме.

План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки, сообщили в пресс-службе ВТБ. Там указали, что для клиентов "Открытия" в ближайшее время ничего не изменится, банк намерен сохранить ключевые продукты и сервисы. Развитие продуктового ряда будет продолжено с опорой на технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ.

Открытие Михаил Задорнов ВТБ ЦБ РФ Михаил Алексеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

Евро поднялся выше 77 руб. впервые с 27 апреля

Еврокомиссар Синкявичюс заявил, что санкции против России "достигли потолка"

Еврокомиссар Синкявичюс заявил, что санкции против России "достигли потолка"

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

Газ в Европе подешевел на фоне оттепели, выработка ветрогенерации снизилась

На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

Brent подорожала до $82,6 за баррель

Рубль немного снижается к доллару и юаню на старте торгов на фоне санкционного давления

Рубль немного снижается к доллару и юаню на старте торгов на фоне санкционного давления

В Минцифры заявили, что уход Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в России

В Минцифры заявили, что уход Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });