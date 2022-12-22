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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Акции ВТБ поднялись к уровню 2,5-недельной давности на новостях о покупке "Открытия"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Акции банка ВТБ днем в четверг ускорили рост и достигли уровня 2,5-недельной давности после известий, что ЦБ РФ заключил договор о продаже 100% акций банка "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей.

На Московской бирже к 13:21 по Москве акции ВТБ выросли до 0,01679 рубля (+2,5%), при объеме торгов 0,703 млрд рублей. Максимум сделок составил 0,01718 рубля (+4,9%).

ВТБ оплатит акции "Открытия" деньгами на сумму 233,1 млрд рублей и ОФЗ рыночной стоимостью 106,8 млрд рублей. Сделка закроется до 31 декабря при условии исполнения обязательств ВТБ по оплате в полном объеме.

Независимый оценщик АО "ДРТ" оценил рыночную стоимость акций "Открытия" в диапазоне 328-374 млрд рублей.

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