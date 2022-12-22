ЦБ РФ оценил как успешную сделку по продаже "Открытия" группе ВТБ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Открытие" для сделки с ВТБ была оценена с мультипликатором 0,6 капитала, ЦБ оценивает сделку как успешную, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

"Согласно расчетам оценщика, рыночная стоимость группы "Открытие" определена в диапазоне 328-374 млрд рублей. Это соответствует отношению рыночной стоимости акционерного капитала и балансовой стоимости чистых активов выше 0,6x. В текущих условиях это хороший рыночный показатель, и мы оцениваем эту сделку как успешную", - заявили в ЦБ.

В результате цена сделки составит 340 млрд рублей.

"Если смотреть с точки затрат Банка России, то напомним, что вложения в капитал банка "Открытие" в период санации составили 555 млрд рублей. С учетом дивидендов Банк России получит возмещение в размере 352 млрд рублей. При этом продолжатся судебные разбирательства с лицами, контролировавшими "Открытие" до санации, это процесс длительный" - указали в ЦБ.

ЦБ в четверг сообщил, что согласовал с ВТБ условия продажи "Открытия". "Договор сложный, содержит определенный перечень условий по сделке, включая заверения сторон, соответствующие обычной деловой практике", - заявили в ЦБ.

По условиям договора оплата осуществляется денежными средствами в размере 233,1 млрд рублей, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106,9 млрд рублей.

Акционерный контроль перейдет к ВТБ до 31 декабря 2022 года. Другие детали договора ЦБ не раскрывает.

"Банк России неоднократно заявлял о своем стремлении наиболее быстрого выхода из капиталов санированных банков. При этом мы всегда искали разумный баланс между максимальным возмещением затрат на финансовое оздоровление и приближением срока такого выхода, руководствуясь ситуацией на рынке. В отношении банковской группы "Открытие" мы также внимательно изучили различные стратегии продажи, включая продажу стратегическому инвестору и по частям", - заявили в ЦБ.

"Оставляя за собой право принять окончательное решение с учетом различных обстоятельств, мы готовились и к публичному размещению. В начале 2022 года ситуация на рынке принципиально изменилась, и этот вариант перестал быть возможным. Договоренности с банком ВТБ о реализации до конца 2022 года группы "Открытие" соответствуют нашим целям. Мы совместно с банком ВТБ выбрали независимого оценщика, который оценил рыночную стоимость группы и провел проверку ее деятельности", - указали в пресс-службе регулятора.