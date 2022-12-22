В Усолье-Сибирском возобновят производство эпихлоргидрина для импортозамещения

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Завод для производства эпихлоргидрина предполагается построить на промплощадке в г. Усолье-Сибирское Иркутской области, где после ликвидации отходов "Усольехимпрома" будет создан Федеральный центр химии. Об этом сообщил журналистам директор Иркутского института химии СО РАН Андрей Иванов.

"Федеральный центр химии (ФЦХ) – это площадка, на которой предполагается создание современных, экологичных, безопасных химических производств по новому циклу, востребованных в условиях нынешней экономики санкционного периода. (. . .) При создании проекта ФЦХ мы выбрали несколько позиций из перечня критически важных для экономики РФ химических компонентов, подготовленного Минпромторгом. Ключевой – эпихлоргидрин, который используется для производства эпоксидных смол", - сказал Иванов.

По его словам, ранее на промплощадке "Усольехимпрома" уже был завод по производству эпихлоргидрина. Оборудование закупалось во Франции в 1980-х годах, однако в 1990-е годы его распилили и сдали на металлолом.

В России сейчас, по словам Иванова, своего производства эпихлоргидрина нет. При этом внутренняя потребность страны, по оценке ученого, - несколько сотен тысяч тонн в год.

"Паспорт ФЦХ будет утвержден до конца апреля 2023 года. К этому моменту у нас уже должна быть дорожная карта первых пяти производств, включая эпихлоргидрин. То есть к концу апреля у нас уже будет понимание, когда производство будет запущено", - сказал ученый.

"Интерфаксу" Иванов сообщил, что на площадке ФЦХ также предполагается открыть заводы по производству вискозной целлюлозы, ацетилена, глифосата (гербицид) и ртути. Уже известно, что ртуть будет извлекать экотехнопарк "Восток" (АО "Русатом Гринвэй") из отходов "Усольехимпрома", в которых, по разным оценкам, может содержаться до 2 тыс. тонн этого металла.

Ученый добавил, что до конца марта 2023 года должен быть подготовлен федеральный проект "Федеральный центр химии", который будет утверждаться постановлением правительства РФ.

"Это будет отдельный проект, с отдельной строкой финансирования в федеральном бюджете. (. . .) Это будет пилотный проект – пакетное решение, которое потом по стране может тиражироваться, в других моногородах", - отметил Иванов.

"Усольехимпром" был построен в 1936 году, прекратил работу в 2010 году. На его территории находилось более 200 заброшенных промышленных объектов, в том числе цех ртутного электролиза и подземные скважины, куда закачивали отходы производства.

Правительство РФ определило единым исполнителем работ по ликвидации отходов "Усольехимпрома" ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО, входит в ГК "Росатом"). Реализация проекта оценивалась в 48 млрд рублей. Ликвидация может занять 10-15 лет. К настоящему времени ФЭО разобрал все наземные сооружения и обезвредил наиболее опасные объекты.

На промплощадке "Усольехимпрома" началось строительство экотехнопарка "Восток". Работы должны быть выполнены до конца 2024 года. Основная специализация предприятия – обезвреживание и переработка ртутьсодержащих отходов посредством демеркуризации.

Кроме того, на территории будет создан современный промышленный кластер – Федеральный центр химии. Это совместный проект Минпромторга и Минобрнауки, госкорпорации "Росатом", Иркутского института химии СО РАН, Российского химико-технологического университета, Российского союза химиков, Центра стратегических разработок "Северо-Запад" при поддержке Госдумы, региональных и муниципальных властей.