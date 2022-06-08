ФЭО начал сносить цеха бывшего "Усольехимпрома" в Иркутской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ФГУП "Федеральный экологический оператор" (структура "Росатома") начал снос строений и цехов на площадке бывшего химпредприятия "Усольехимпром", сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на совещании в среду.

"Мы получили от Росприроднадзора дополнительные разрешения на ликвидацию зданий, их несколько сотен", - сказал он.

В настоящему времени уже демонтированы шесть зданий.

Сейчас на бывшей промплощадке химпрома работают экскаваторы-разрушители, демонтирующие цеха. Предполагается до конца года разобрать 125 зданий, до середины апреля 2023 года - еще 79 строений.

К настоящему времени демонтирован цех ртутного электролиза, выполнена противофильтрационная завеса, что позволит избежать залпового загрязнения нефтепродуктами реки Ангары. Кроме этого, ликвидированы все скважины с рассолопромыслом и 17 аварийных цистерн с химикатами, сообщил директор направления "Росатома" по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Андрей Лебедев.

Как сообщалось, "Усольехимпром" был построен в 1936 году, прекратил работу в 2010 году. На его территории находится более 200 заброшенных промышленных объектов, в том числе, цех ртутного электролиза, цистерны с химическими отходами и подземные скважины, куда отходы закачивали. Почва, грунтовые и подземные воды пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами.

Ранее правительство РФ определило единым исполнителем работ по ликвидации отходов на "Усольехимпроме" ФГУП "Федеральный экологический оператор". Ранее "Росатом" сообщал, что ликвидация накопленного экологического вреда на промышленной площадке "Усольехимпрома" займет 10-15 лет.