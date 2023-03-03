На ликвидацию опасных отходов "Усольехимпрома" выделены еще 10 млрд рублей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Дополнительное госфинансирование выделено на продолжение работ по ликвидации накопленного экологического вреда на промплощадке бывшего предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко журналистам в пятницу.

"В рамках неотложных мероприятий, которые полностью завершены, работы были профинансированы на 2,4 млрд рублей. Дополнительно выделено еще 10 млрд рублей. Впереди у нас продолжение работы на данной площадке. То есть она полностью будет обеспечена федеральным финансированием", - сказала Абрамченко.

Она отметила, что после проведения на промплощадке неотложных мероприятий по ликвидации опасных отходов все угрозы для местного населения сняты.

"На сегодняшний день все угрозы для жителей города сняты. Больше никаких опасных химических веществ на данной площадке нет. Жители могут спокойно жить и развиваться", - отметила Абрамченко.

"Усольехимпром" был построен в 1936 году, прекратил работу в 2010 году. На его территории находилось более 200 заброшенных промышленных объектов, в том числе цех ртутного электролиза и подземные скважины, куда закачивали отходы производства.

Правительство РФ определило единым исполнителем работ по ликвидации отходов "Усольехимпрома" ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО, входит в ГК "Росатом"). Реализация проекта ранее оценивалась в 48 млрд рублей. Ликвидация может занять 10-15 лет. Ранее ФЭО разобрал все наземные сооружения и обезвредил наиболее опасные объекты, в том числе цех ртутного электролиза.

На промплощадке "Усольехимпрома" началось строительство экотехнопарка "Восток". Работы должны быть выполнены до конца 2024 года. Основная специализация предприятия – обезвреживание и переработка ртутьсодержащих отходов посредством демеркуризации.

Кроме того, на территории будет создан современный промышленный кластер – Федеральный центр химии. Это совместный проект Минпромторга и Минобрнауки, госкорпорации "Росатом", Иркутского института химии Сибирского отделения РАН, Российского химико-технологического университета, Российского союза химиков, Центра стратегических разработок "Северо-Запад" при поддержке Госдумы, региональных и муниципальных властей.