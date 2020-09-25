Экологический ущерб в Усолье-Сибирском оценили в 1 млрд рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Управление Росприроднадзора по Иркутской области оценило ущерб, причиненный окружающей среде производственной деятельностью на промплощадке в Усолье-Сибирском, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

Размер вреда, причиненного окружающей среде в результате деятельности ООО "Усольехимпром", ООО "Усолье-Сибирский силикон" и других организаций, составляет около 1 млрд рублей. Такова предварительная информация управления Росприроднадзора Иркутской области.

Отмечается, что эта оценка является основанием для введения ЧС регионального характера в соответствии с утвержденной в РФ классификацией чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Усолье-Сибирском введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи со сложившейся обстановкой на территории промплощадки ООО "Усольехимпром".

С осени 2018 года в городе действовал режим ЧС муниципального уровня из-за угрозы химического загрязнения. Тогда на территории "Усольехимпрома" произошло подряд несколько утечек опасных веществ, в основном спровоцированных деятельностью нелегальных сборщиков металлолома.

В настоящее время по поручению президента РФ на промплощадке в Усолье-Сибирском проводятся мероприятия по ликвидации накопленного экологического вреда.

Производственная деятельность на промплощадке "Усольехимпрома" была прекращена в 2010 году. Площадь предприятия составляет 610 га, там располагается 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений. На территории предприятия находятся опасные вещества, в том числе цистерны с четыреххлористым кремнием и ртуть.