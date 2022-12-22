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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

ВТБ ждет операционной синергии от покупки "Открытия"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ приступит к осуществлению операционного контроля над "Открытием" после изменений в составе правления банка, о сроках интеграции говорить еще рано, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Банк ожидает синергетический эффект в виде экономии расходов по дублирующим штабным и операционным подразделениям, оптимизации сети, развитии одной, а не двух технологических платформ, роста продаж в объединённой клиентской базе. Оценка возможной экономии в сети будет определена после получения операционного контроля.

В группе заявили, что сделка окажет "позитивное влияние на финансовые результаты и нормативы ВТБ".

В периметр сделки вошли банк "Открытие" и его "дочки" по состоянию на 30 июня, за исключением АО "Точка", АО "Балтийский лизинг" и ООО "Кама", которые выбыли из состава дочерних компаний до этой даты.

Отвечая на вопрос о планах группы в отношении "Росгосстраха", ВТБ заявил, что будет изучать возможные стратегии и принимать решения в соответствии с ситуацией на рынке.

Банк также сообщил, что в сделке будут задействованы ОФЗ, участвовавшие в санации Банка Москвы (сейчас БМ банк). При этом план финоздоровления БМ банка после перехода права собственности на ОФЗ к Банку России никак не поменяется. "Эти облигации были выкуплены у БМ банка банком ВТБ по рыночной цене, денежный поток от размещения полученных денежных средств будет замещать выпадающий купон", - заявили в ВТБ.

22 декабря Банк России сообщил, что договорился с ВТБ о продаже 100% банка "Открытие" за 340 млрд рублей. По условиям договора оплата осуществляется денежными средствами в размере 233,1 млрд рублей, а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106,9 млрд рублей.

Регулятор считает сделку успешной.

ВТБ Открытие Банк России Росгосстрах ОФЗ Банк Москвы
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