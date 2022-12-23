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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX освободили под залог в $250 млн

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего главного исполнительного директора криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида в четверг освободили под залог в $250 млн после судебного заседания. Об этом пишет Axios.

Судебный процесс проходил в Нью-Йорке. По условиям соглашения, Банкман-Фрид должен проживать в доме своих родителей в городе Пало-Альто (штат Калифорния), здание будет обеспечением залога. Он также отдал свой паспорт и будет находиться под электронным наблюдением. Следующее заседание состоится в Нью-Йорке 3 января 2023 года.

Банкман-Фрид обвиняется в мошенничестве, манипулировании ценами на криптовалюты и отмывании денег. Максимальное наказание за эти преступления предусматривает 115 лет лишения свободы.

Бывшие главный исполнительный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и технический директор FTX Trading Ltd. Цзысяо Ван, сотрудничавшие с Банкманом-Фридом, признали свою вину.

Ранее на этой неделе власти Багамских островов экстрадировали Банкмана-Фрида в Соединенные Штаты. Американский бизнесмен постоянно проживал на Багамах. Там же была зарегистрирована биржа FTX.

США FTX Сэм Банкман-Фрид
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