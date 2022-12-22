Багамы передали США основателя обанкротившейся криптобиржи FTX

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти Багамских островов экстрадировали бывшего главного исполнительного директора криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида в Соединенные Штаты, где он обвиняется в мошенничестве и манипулировании ценами на криптовалюты, сообщает Associated Press.

Согласно заявлению прокуратуры Багамских островов, Бэнкман-Фрид отказался от права обжаловать решение суда об экстрадиции в США.

Предположительно, в четверг он предстанет перед американским судом.

Американский бизнесмен постоянно проживает на Багамах. Там же была зарегистрирована биржа FTX, которая инициировала процедуру банкротства 11 ноября.

13 ноября Банкман-Фрид был задержан на Багамских островах по запросу властей Соединенных Штатов. Прокуратура США считает , что он сыграл ключевую роль в крахе FTX и скрывал ее проблемы от общественности и инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Банкман-Фрид незаконно использовал деньги инвесторов для покупки недвижимости от имени себя и своей семьи.

По данным Associated Press, если суд в США признает 30-летнего бизнесмена виновным, он может провести остаток жизни в тюрьме.