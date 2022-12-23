Новак допустил уход поставщиков газа из Европы из-за потолка цен

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак полагает, что из-за введения потолка цен на газ европейском рынке поставщики газа могут перейти на другие площадки, где нет таких ограничений. Он сказал это телеканалу "Россия 24".

Вводимый потолок цен будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Этот механизм должен автоматически включаться, когда цена TTF (Title Transfer Facility) на ближайший месяц будет превышать 180 евро за мегаватт/час ($1977 за тысячу кубометров по текущему курсу) в течение трех биржевых дней и при этом она будет не превышать больше чем на 35 евро цену на СПГ на мировых рынках за те же три дня.

Новак заявил, что решение имеет "популистский характер, европейские партнеры так до конца и не понимают, как будет работать этот механизм". Он не исключил, что в случае активации такого механизма будет происходить перераспределение объемов - газ будет искать другие рынки, появится дефицит, а "поставщики уйдут на другие площадки, где не будет ограничений".

"Европейцы это делают как бы против России и роста цен. А в итоге это затронет европейских потребителей и европейских поставщиков газа, в том числе из Норвегии", - отметил он.