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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Новак назвал введение потолка цен на газ политическим решением ЕС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Введение Евросоюзом потолка цен на газ - это политическое решение, а не экономический инструмент, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Потолок цен на газ - это очередное политическое решение. Абсолютно не экономическое. Наступают наши коллеги на одни и те же грабли. Об этом говорил на Российской энергетической неделе президент (России Владимир Путин - ИФ), приводя цитату Милтона Фридмана, лауреата Нобелевской премии, по поводу того, что если вы ходите создать дефицит помидоров, то введите ограничение цен. Аналогично по газу, если коллеги хотят, чтобы в Европе не было газа, а он перенаправлялся на другие рынки, то они вводят ограничения потолком. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, много неопределенностей", - сказал Новак.

Отвечая на вопрос, как Россия будет реагировать на введение потолка цен на газ, он сказал: "Надо изучить юридические документы. Еще раз повторяю, это политическое решение, не экономический инструмент".

19 декабря страны ЕС договорились ввести лимит цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час для фьючерсы на фьючерс на индекс нидерландского газового хаба TTF. Внебиржевого рынка эта мера не коснется. До того предлагалось установить ценовой потолок на уровне 275 евро за МВт.ч и 220 евро. Ограничение вводится на год с 15 февраля 2023 года, предполагается, что в каждом случае потолок цен будет вводиться на 20 дней.

Александр Новак Владимир Путин Милтон Фридман Евросоюз
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