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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Правительство Японии утвердило рекордный бюджет на следующий год

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Японии одобрило рекордный бюджет на следующий финансовый год, который начнется в апреле 2023 года, сообщает Bloomberg.

В бюджет заложены расходы в размере 114,4 трлн иен ($863 млрд), сообщал Минфин. Это на 6,3% выше уровня текущего финансового года.

Государственные расходы по итогам всего следующего финансового года могут превысить одобренный 23 декабря уровень, поскольку правительство обычно выделяет дополнительные средства в течение года, отмечает агентство.

Значительную часть бюджетных расходов власти страны намерены профинансировать за счет налоговых поступлений, которые, по их расчетам, достигнут рекордных 69,4 млрд иен. Кроме того, им придется привлечь заемные средства в размере 35,6 трлн иен.

Среди ключевых статей расходов, заложенных в бюджет Японии на следующий год, - социальное обеспечение, выплата процентов по долгу, а также трансферты регионам. Кроме того, правительство выделило 6,8 трлн иен на оборонные расходы.

В текущем финансовом году премьер-министр Японии Фумио Кисида дважды выделял дополнительные средства в дополнение к изначально одобренному бюджету, что потребовало выпуска дополнительных долговых обязательств на сумму 25,6 трлн иен.

Япония Фумио Кисида
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