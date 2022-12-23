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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Инфляция в Японии в ноябре обновила максимум с января 1991 года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 3,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Это максимальное значение с января 1991 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам 15-го месяца подряд.

Инфляция ускорилась по сравнению с октябрьскими 3,7%.

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Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после подъема на 3,6% в сентябре. Темпы роста были самыми высокими с декабря 1981 года. При этом показатель превысил 2%-ный целевой ориентир центробанка страны восьмой месяц подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение также на 3,7%, сообщает Trading Economics.

Продукты питания в Японии подорожали на 6,9%, одежда - на 2,7%, топливо, электро- и водоснабжение - на 14,1%, в том числе электричество - на 20,1% и газ - на 21%. Стоимость транспортных и телекоммуникационных услуг повысилась на 1,6%, образовательных - на 0,7%.

Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца. В октябре показатель увеличился на 0,6%.

Япония инфляция
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