ЦБ хочет с апреля начать тестировать цифровой рубль в операциях с реальными клиентами

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует с 1 апреля 2023 года начать тестирование цифрового рубля в операциях с реальными клиентами, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы сейчас с пятнадцатью банками проводим тестирование цифрового рубля, это действительно такой тестовый режим: как открывать кошельки на платформе цифрового рубля, как осуществлять переводы между гражданами, как осуществлять оплату за товары, услуги, в том числе через QR-коды. Но хотим уже с реальными клиентами приступить, но тоже в тестовом режиме, но с реальными клиентами, в ограниченных объемах постепенно где-то с 1 апреля 2023 года", - сказала Набиуллина.

"Здесь очень много вопросов технологических. И нам очень важно, чтобы было доверие к этой новой форме цифрового рубля, все вопросы кибербезопасности были решены, чтобы это было бесшовно, удобно для людей и комфортно", - подчеркнула она.

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей – цифровой.

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. Пилотирование операций началось в феврале 2022 года, в пилотную группу вошли 12 банков.

Тестирование платформы будет проходить в несколько этапов. В рамках первого этапа в 2022 году планируется подключить к платформе кредитные организации, запустить C2C-переводы (между физлицами). На втором этапе предполагается подключить к платформе Федеральное казначейство, запустить смарт-контракты и операции С2B, B2C (между физлицами и юрлицами), B2B (юрлицами), C2G, G2C, G2B, B2G (между гражданами, юрлицами и государством). Кроме тестирования цифрового рубля в реальных операциях и на клиентах банков, с апреля 2023 года ЦБ также хочет попробовать использовать в пилоте цифрового рубля смарт-контракты. В 2025 году ЦБ планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля и подключить небанковских финансовых посредников, финансовые платформы и биржевую инфраструктуру.