Генпрокурор России счел, что цифровой рубль обеспечит безопасность сделок

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов выразил убеждение, что реализация концепции цифрового рубля позволит обезопасить сделки от коррупции и хищений, а также защитить внешнеторговые сделки от воздействия третьих лиц.

Как отметил он на встрече в Эр-Рияде с руководителем Национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом, стремительное развитие информационных технологий в современном мире создает высокие риски коррупционного характера и новые способы отмывания денег.

"Уверен, что эффективно противостоять подобным вызовам возможно, лишь внедряя современные IT-решения", - подчеркнул генпрокурор.

В настоящее время в России, по его словам, реализуется концепция цифрового рубля, уже запущен пилотный проект. "Считаю, что его применение, в том числе во внешнеторговой деятельности сможет максимально обезопасить различные сделки, они будут застрахованы и скрыты от любых третьих лиц, а главное не подвержены коррупции и хищениям", - сказал Краснов.

По его словам, в рамках его визита в Саудовскую Аравию организованы лекции представителей Генеральной прокуратуры России для коллег из Саудовской Аравии, в том числе на эту тему и по другим вопросам противодействия коррупции и преступлениям в информационной среде. "На них наши специалисты представляют лучшие передовые практики борьбы с различными криминальными проявлениями", - отметил Краснов. Он предложил провести в будущем подобные мероприятия и в рамках сотрудничества с Национальным антикоррупционным комитетом Саудовской Аравии.

Цифровой рубль

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей – цифровой.

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. Пилотирование операций началось в феврале 2022 года, в пилотную группу вошли 12 банков.

Тестирование платформы будет проходить в несколько этапов. В рамках первого этапа в 2022 году планируется подключить к платформе кредитные организации, запустить C2C-переводы (между физлицами). На втором этапе предполагается подключить к платформе Федеральное казначейство, запустить смарт-контракты и операции С2B, B2C (между физлицами и юрлицами), B2B (юрлицами), C2G, G2C, G2B, B2G (между гражданами, юрлицами и государством). Кроме тестирования цифрового рубля в реальных операциях и на клиентах банков, с апреля 2023 года ЦБ также хочет попробовать использовать в пилоте цифрового рубля смарт-контракты. В 2025 году ЦБ планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля и подключить небанковских финансовых посредников, финансовые платформы и биржевую инфраструктуру.