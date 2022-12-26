Правительство выделило на поддержку пассажирских ж/д перевозок 16,5 млрд рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство выделило из резервного фонда 16,5 млрд рублей на субсидирование скидок владельцам железнодорожной инфраструктуры для пассажирских перевозок. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

Эти деньги получат владельцы железнодорожной инфраструктуры за предоставление льготного тарифа компаниям, которые занимаются перевозками пассажиров в пригородных поездах и поездах дальнего следования. Предполагается, что на эти средства будет проводиться модернизация и закупка новых вагонов.

Господдержка позволит сохранить цены на билеты и обеспечить бесперебойное железнодорожное сообщение, считают в правительстве.