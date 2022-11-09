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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Минтранс попросил для ГТЛК 44 млрд руб. из ФНБ на обновление общественного транспорта

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ предлагает выделить АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 44 млрд рублей из средств ФНБ для обновления общественного пассажирского транспорта. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Сергей Семенов в ходе форума "Общественный транспорт 2022".

"На прошлой неделе мы с министерством финансов и Минэкономразвития согласовали параметры предоставления средств ФНБ на возвратной основе для поддержки обновления общественного транспорта, - сказал Семенов.

"Мы предполагаем получение 44 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на "Государственную транспортную лизинговую компанию" и, соответственно, еще привлечение средств с рынка, соотношением 60 на 40. 60% – ФНБ", - заявил он.

По словам Семенова, предполагается запустить программу льготного лизинга, то есть лизинга с льготной ставкой.

Он отметил, что пока по этому вопросу нет решения председателя правительства, но "исходя из тех параметров, которые мы сейчас согласовали с Минэкономразвитием и Минфином, мы ожидаем, что лизинг будет на уровне 6%", - отметил Семенов.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляет Минтранс.

Минтранс ГТЛК ФНБ
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