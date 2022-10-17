На оборудование для производства самолетов МС-21 выделят 15 млрд рублей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правительство направит 15 млрд рублей на закупку оборудования для расширения производства самолетов МС-21. Об этом говорится в соответствующем распоряжении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Как следует из текста распоряжения, средства из федерального бюджета будут выделены Минпромторгу РФ, который через госкорпорацию "Ростех" сделает имущественный взнос в уставный капитал ПАО "ОАК" в размере 15 млрд рублей. Субсидии позволят заключить договоры и авансировать поставку порядка 200 единиц оборудования на заводы ОАК в 2022-2025 гг.

"Рассчитываем, что такая поддержка позволит авиапрому оперативно выйти на серийное производство в объеме не менее 36 лайнеров в год. Эти самолеты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли свободно пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления", - отметил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

МС-21 – семейство пассажирских самолетов нового поколения. Среднемагистральные лайнеры должны занять место в самом массовом сегменте авиарынка. В частности, разрабатываются самолеты МС-21-300 вместимостью от 160 до 211 мест и МС-21-200, где смогут размеситься от 130 до 176 пассажиров.