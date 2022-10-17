Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

На оборудование для производства самолетов МС-21 выделят 15 млрд рублей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правительство направит 15 млрд рублей на закупку оборудования для расширения производства самолетов МС-21. Об этом говорится в соответствующем распоряжении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Как следует из текста распоряжения, средства из федерального бюджета будут выделены Минпромторгу РФ, который через госкорпорацию "Ростех" сделает имущественный взнос в уставный капитал ПАО "ОАК" в размере 15 млрд рублей. Субсидии позволят заключить договоры и авансировать поставку порядка 200 единиц оборудования на заводы ОАК в 2022-2025 гг.

"Рассчитываем, что такая поддержка позволит авиапрому оперативно выйти на серийное производство в объеме не менее 36 лайнеров в год. Эти самолеты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли свободно пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления", - отметил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

МС-21 – семейство пассажирских самолетов нового поколения. Среднемагистральные лайнеры должны занять место в самом массовом сегменте авиарынка. В частности, разрабатываются самолеты МС-21-300 вместимостью от 160 до 211 мест и МС-21-200, где смогут размеситься от 130 до 176 пассажиров.

МС-21 Минпромторг Ростех ОАК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый глава британского Минфина отказался от большинства запланированных бюджетных стимулов

Силуанов счел неактуальным повышение ставки НДФЛ в настоящее время

Силуанов счел неактуальным повышение ставки НДФЛ в настоящее время

Минфин до конца года направит часть средств ФНБ на финансирование расходов бюджета

Сербия до конца октября не будет экспортировать газ

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля до 72 руб/$ к 2025 г.

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля до 72 руб/$ к 2025 г.

Опрос показал, что оценка вероятности рецессии в экономике США резко возросла

Опрос показал, что оценка вероятности рецессии в экономике США резко возросла

Минфин РФ подготовил предложения по налоговым каникулам для мобилизованных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });