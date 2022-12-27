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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Цена Brent замедлила рост до $84,2 за баррель

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили подъем на торгах вторника, но остаются в плюсе на фоне оптимизма по поводу дальнейшего ослабления антиковидных мер в Китае.

В КНР с 8 января отменят обязательный карантин для приезжающих в страну. Кроме того, Пекин отказался от юридической основы для введения жестких мер борьбы с распространением инфекции.

К 17:29 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,31%) - до $84,18 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,48 (0,6%) - до $80,04 за баррель.

В понедельник торги нефтью не проводились из-за праздников. На минувшей неделе Brent подорожала на 6,2%, WTI - на 6,9%, рекордными темпами с октября, на опасениях по поводу сокращения поставок из России после введения потолка цен, пишет MarketWatch.

"Росту нефти способствует улучшение прогноза спроса из КНР, тогда как суровые морозы в США, которые негативно сказались на добыче нефти и газа, а также привели к приостановке работы НПЗ, еще сильнее стимулируют отскок котировок с минимумов начала декабря", - отмечает ведущий инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджан.

В США резко сократилось производство нефтепродуктов из-за снежной бури. В частности, оно было остановлено на двух крупнейших заводах Motiva Port Arthur и Marathon Galveston Bay в Техасе. По данным Bloomberg, их мощность составляет более 1,8 млн баррелей в сутки.

Brent WTI Китай США Motiva Port Arthur Marathon Galveston Bay
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